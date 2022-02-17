Томас МЮЛЛЕР: «За эту ничью Баварию можно похвалить»

Футболист немецкого клуба подвел итоги поединка с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (1:1)

  • 17.02.2022 04:12
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Томас МЮЛЛЕР: «За эту ничью Баварию можно похвалить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выездную ничью с «Зальцбургом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас смешанные чувства. «Зальцбург» — хорошая команда, и атмосфера на стадионе была великолепная. Фанаты заслуживают только добрых слов, именно таким мы хотим видеть футбол. Условия были что надо, было весело, хотя нам приходилось непросто. За эту ничью нас можно похвалить», — считает Мюллер.

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Источник — УЕФА

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