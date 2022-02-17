Томас МЮЛЛЕР: «За эту ничью Баварию можно похвалить»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выездную ничью с «Зальцбургом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас смешанные чувства. «Зальцбург» — хорошая команда, и атмосфера на стадионе была великолепная. Фанаты заслуживают только добрых слов, именно таким мы хотим видеть футбол. Условия были что надо, было весело, хотя нам приходилось непросто. За эту ничью нас можно похвалить», — считает Мюллер.