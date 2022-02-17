Эдин ДЖЕКО: «Неприятно проигрывать после такой хорошей игры»

Нападающий «Интера» разочарован поражением от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 17.02.2022 03:56
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Эдин ДЖЕКО: «Неприятно проигрывать после такой хорошей игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бомбардир миланского «Интера» Эдин Джеко подвел итоги поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Неприятно проигрывать после такой хорошей игры. Мы пробовали все, мы все выложились по максимуму за 90 минут, но этого не хватило. Мы не должны опускать голову, мы знаем, что отдали все силы. Будем биться до самого конца. Этот результат нельзя назвать положительным для нас, но посмотрим, что будет», — отметил Джеко.

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Источник — УЕФА

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