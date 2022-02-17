Симоне ИНДЗАГИ: «Интер провел лучший матч в сезоне. Но у нас мало надежды»

Наставник итальянской команды рассказал о поражении от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 17.02.2022 03:11
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Симоне ИНДЗАГИ: «Интер провел лучший матч в сезоне. Но у нас мало надежды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда явно заслуживали забитого мяча.

Сегодня была замечательная атмосфера на «Сан-Сиро». Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что сегодня мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках.

В футболе все порой решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее, этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там — посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат», — сказал Индзаги.

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Источник — УЕФА

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