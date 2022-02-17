Вирджил ВАН ДЕЙК: «Игру Интера трудно сломать. Они хорошо оборонялись»

Защитник «Ливерпуля» рассказал о победе над миланским клубом (2:0)

  • 17.02.2022 01:10
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Вирджил ВАН ДЕЙК: «Игру Интера трудно сломать. Они хорошо оборонялись»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями о выездной победе над «Интером» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здесь очень нелегко играть. Это очень хорошая команда с хорошо поставленной игрой, которую трудно сломать. В конечном счете «стандарты» вновь сыграли важную роль. Мы провели солидный матч и добились очень хорошего результата для гостевой встречи.

Они очень хорошо оборонялись. Нам пришлось нелегко, но, на мой взгляд, мы заслужили эту победу. В Ливерпуле будет не легче.

Понимали, что можем оказаться под давлением, потому что это Лига чемпионов. Еще до матча обсуждали, что нам придется терпеть, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень хорошо сыграли и сохранили ворота на замке», — считает ван Дейк.

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Источник — УЕФА

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