24-й тур
Генк
4 : 1
Мехелен
16.02.2022, FT

Мехелен на выезде разгромно проиграл Генку. Швед вышел на 15 минут в конце

Команда украинца осталась на 7-м месте, в зоне плей-офф за еврокубки

  • 17.02.2022 00:55
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Мехелен на выезде разгромно проиграл Генку. Швед вышел на 15 минут в конце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

В перенесенном матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на выезде проиграл «Генку» (1:4).

Украинский хавбек Марьян Швед был заявлен в резерве у гостей и вышел на замену на 74-й минуте.

«Мехелен» остался на 7-м месте (42 очка), в зоне плей-офф за еврокубки, но «Генк» уже вплотную подобрался к сопернику (41 пункт).

Чемпионат Бельгии. 24-й тур

«Гент» – «Мехелен» – 4:1

Голы: Оэн, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Кейперс, 46

Турнирная таблица

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Генк).
80' ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Генк).
66' ГОЛ ! Мяч забил Мухаид Садик (Генк).
46' ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Мехелен).
26' Игрок команды Мехелен получает красную карточку.
5' ГОЛ ! Мяч забил Люка Ойен (Генк).

Источник — Sport.ua

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