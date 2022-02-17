Мехелен на выезде разгромно проиграл Генку. Швед вышел на 15 минут в конце

В перенесенном матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на выезде проиграл «Генку» (1:4).

Украинский хавбек Марьян Швед был заявлен в резерве у гостей и вышел на замену на 74-й минуте.

«Мехелен» остался на 7-м месте (42 очка), в зоне плей-офф за еврокубки, но «Генк» уже вплотную подобрался к сопернику (41 пункт).

Чемпионат Бельгии. 24-й тур

«Гент» – «Мехелен» – 4:1

Голы: Оэн, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Кейперс, 46

Турнирная таблица