Мехелен на выезде разгромно проиграл Генку. Швед вышел на 15 минут в конце

В перенесенном матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на выезде проиграл «Генку» (1:4).
Украинский хавбек Марьян Швед был заявлен в резерве у гостей и вышел на замену на 74-й минуте.
«Мехелен» остался на 7-м месте (42 очка), в зоне плей-офф за еврокубки, но «Генк» уже вплотную подобрался к сопернику (41 пункт).
Чемпионат Бельгии. 24-й тур
«Гент» – «Мехелен» – 4:1
Голы: Оэн, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Кейперс, 46
Турнирная таблица
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Генк).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Генк).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Мухаид Садик (Генк).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Мехелен).
|26'
|Игрок команды Мехелен получает красную карточку.
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Люка Ойен (Генк).
Источник — Sport.ua
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