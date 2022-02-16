ФОТО. Сергей Стаховский решил записаться в тероборону Киева

Украинский спортсмен не готов оставить страну во время тяжелых испытаний

  • 16.02.2022 23:35
  • 1096 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сергей Стаховский решил записаться в тероборону Киева
© UkrainianTennisFederation

Украинский теннисист Сергей Стаховский дал понять, что намерен записаться в отряд территориальной обороны Киева.

На странице в Instagram Сергей выложил документы о приеме в тероборону Голосеевского района столицы. Такие действия связаны с вероятным новым вторжением России в Украину.

Недавно Стаховский завершил спортивную карьеру.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Pavel_i_CO, 17.02.2022 00:31
    0
    Красава. Как и музыканты Положинский и Тополя.
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