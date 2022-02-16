ФОТО. Сергей Стаховский решил записаться в тероборону Киева

Украинский теннисист Сергей Стаховский дал понять, что намерен записаться в отряд территориальной обороны Киева.
На странице в Instagram Сергей выложил документы о приеме в тероборону Голосеевского района столицы. Такие действия связаны с вероятным новым вторжением России в Украину.
Недавно Стаховский завершил спортивную карьеру.
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Источник — Sport.ua
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