ФОТО. «Спасибо, теннис». Стаховский завершил карьеру?

Украинский теннисист не смог выйти в основную сетку Australian Open

  • 13.01.2022 17:45
  • 901 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. «Спасибо, теннис». Стаховский завершил карьеру?
© Instagram. Сергей Стаховский

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский сделал прозрачный намек на то, что он завершил спортивную карьеру.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара…

Спасибо, теннис, это было по-настоящему», — прокомментировал Сергей большую подборку своих фото.

Ранее Стаховский не смог выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 13.01.2022 18:13
    +6
    Дякуємо ,Стах. Ти любиш Україну. Повага тобі.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.01.2022 18:28
    +2
    Cтаховский Сергей. 4 титула в одиночном АТП. 4 титула в парном АТП. Челенджерs и фьючерсы в одиночном - 17финалов-7 побед, 29 финалов в парном разряд- побед 17. Лучшее место в рейтинге 47. Около 8 лет входил в топ 100. Призовые за карьеру 5млн.417473 вечно зеленых
    А каковы твои успехи? - недорозумение.
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    AK.228
    online
    AK.228, 13.01.2022 18:38
    0
    Урааааа, мой друг Юрка из Смелы очень рад этому
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.01.2022 18:33
    0
    kaka, 13.01.2022 17:55
    теперь в Слуги народа
    Поверь, умственные способности Сергея в несколько раз выше твоих. Так что слуги народа это про таких как ты.
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    Muskrat2
    Muskrat2, 13.01.2022 18:14
    -1
    kaka, 13.01.2022 17:55
    теперь в Слуги народа
    Верю. Не ученых же и генералов, а клоунов и спортсменов.
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    kaka
    kaka, 13.01.2022 17:55
    -1
    теперь в Слуги народа
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    Lesovij7
    Lesovij7, 13.01.2022 17:54
    -1
    Посредственный теннисист
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