ФОТО. «Спасибо, теннис». Стаховский завершил карьеру?

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский сделал прозрачный намек на то, что он завершил спортивную карьеру.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара…

Спасибо, теннис, это было по-настоящему», — прокомментировал Сергей большую подборку своих фото.

Ранее Стаховский не смог выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.