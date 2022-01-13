ФОТО. «Спасибо, теннис». Стаховский завершил карьеру?

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский сделал прозрачный намек на то, что он завершил спортивную карьеру.
«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара…
Спасибо, теннис, это было по-настоящему», — прокомментировал Сергей большую подборку своих фото.
Ранее Стаховский не смог выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.
Источник — Instagram
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