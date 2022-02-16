Игорь ЦЫГАНЫК: «Я бы не вычеркивал Коноплянку из сборной Украины»

Журналист считает, что игрок еще имеет шанс вернуться в национальную команду

  • 16.02.2022 23:13
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Я бы не вычеркивал Коноплянку из сборной Украины»
© cracovia.pl

Журналист Игорь Цыганык считает, что хавбек Евгений Коноплянка правильно сделал, что покинул «Шахтер» ради игровой практики в польской «Краковии».

«В Польше неплохой чемпионат, там есть конкуренция. И я бы не вычеркивал Коноплянку из сборной Украины. Он еще может помочь, если заиграет. У него есть опыт, Женя еще не исчерпал свой ресурс».

«Молодец, что решил уйти из «Шахтера» и попробовать новое», - сказал Цыганык.

Коноплянка подписал с «Краковией» контракт на 6 месяцев с возможностью продления.

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Моя большая цель - вернуться в сборную Украины»
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Источник — Циганик LIVE

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