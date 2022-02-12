Евгений КОНОПЛЯНКА: «Моя большая цель - вернуться в сборную Украины»

Новичок польской «Краковии» Евгений Коноплянка заявил, что приложит все силы для возвращения в сборную Украины.
«Если говорить о целях, то хотелось бы минимум 5 голов и 5 ассистов оформить до конца сезона. Посмотрим, что получится».
«И да, моя большая цель - вернуться в сборную Украину», - сказал Коноплянка.
Игрок подписал контракт на 6 месяцев с возможностью продления контракта на год.
Источник — ФК Краковия
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