Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Дубае

Украинка в дуэте с Ралукой Олару проиграла в первом круге

  • 16.02.2022 21:57
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Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Надежда Киченок досрочно завершила выступления на турнире WTA 500 в ОАЭ.

В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии проиграла второму сеяному тандему Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).

Дубай. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс – 6:7(4), 6:4, 4-10

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Источник — Sport.ua

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