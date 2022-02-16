Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Дубае

Украинская теннисистка Надежда Киченок досрочно завершила выступления на турнире WTA 500 в ОАЭ.
В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии проиграла второму сеяному тандему Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
Дубай. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс – 6:7(4), 6:4, 4-10
Источник — Sport.ua
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