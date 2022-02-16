Дубай. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла австралийский тандем Эден Сильва / Кимберли Циммерманн.
Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эден Сильва / Кимберли Циммерманн – 6:3, 6:4
Далее по сетке первый сеяные Эна Шибахара и Чжан Шуай (Япония / Китай).
Источник — Sport.ua
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