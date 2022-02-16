Дубай. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии пробилась в четвертьфинал

  • 16.02.2022 18:20
  • 120 просмотров
  • 1 комментарий
Дубай. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла австралийский тандем Эден Сильва / Кимберли Циммерманн.
 
Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эден Сильва / Кимберли Циммерманн – 6:3, 6:4
 
Далее по сетке первый сеяные Эна Шибахара и Чжан Шуай (Япония / Китай).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra, 16.02.2022 18:24 (изменен)
    0
    Алёна, огонь ток в Петербурге играла и дошла до 1/2, тут в Дубае в двух разрядах играет
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