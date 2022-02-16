Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не думаю о рейтинге и не ставлю слишком большие цели»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оценила свои последние успехи. Спортсменка на турнире WTA в Дубае пробилась в третий круг.

«Я в большом предвкушении, и я думаю, что это первый турнир за два года, когда я выиграла пять матчей подряд, так что для меня это много значит. Сегодня моей самой главной мотивацией к победе была моя мама, она празднует свой день рождения и мне очень хотелось выиграть и послать ей большой воздушный поцелуй».

«Я там, где я есть, я не думаю о рейтинге и прочем. Сейчас, когда я выхожу на корт, я просто вижу желтый мяч и стараюсь играть с мячом, а не думать о рейтинге».

«Посмотрим, что будет, я не ставлю перед собой никаких слишком больших целей, буду идти дальше шаг за шагом и там увидим», - сказала Ястремская.

В следующем раунде Ястремская сразится против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA).