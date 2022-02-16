Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлист работает в штатном режиме, изменений нет»

Харьковчане готовятся к возобновлению сезона

  • 16.02.2022 20:30
  • 532 просмотра
  • 4 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлист работает в штатном режиме, изменений нет»
© metalist.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что ситуация вокруг президента «Металлиста» Александра Ярославского пока не влияет на работу клуба.

Одна из машин кортежа Ярославского сбила человека. Сам Ярославский выехал в Великобританию, но возможное судебное преследование сейчас не сказывается на работе «Металлиста».

«Металлист» работает в штатном режиме, пока никаких изменений нет. Команда готовится к матчу Кубка Украины против «Зари».

«В клубе все спокойно, идет подготовка к возобновлению матчей. Большие ожидания от матча с «Зарей». А что касается ДТП, то нужно ждать. Все должно быть по закону», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 16.02.2022 20:37
    +2
    Журналист Игорь Цыганык
    ———————————
    Ссылка
    online
    Andrey Ilyashenko, 16.02.2022 20:35
    +2
    Циганик полюбляє смоктати яйця олігархам.
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    Serge_new, 16.02.2022 20:36
    +1
    Andrey Ilyashenko, 16.02.2022 20:35
    Циганик полюбляє смоктати яйця олігархам.
    И не только яйца
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    online
    ĴØЌÉŔ, 16.02.2022 20:43
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    Andrey Ilyashenko, 16.02.2022 20:35
    Циганик полюбляє смоктати яйця олігархам.
    Что в очереди за ним стоял?
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