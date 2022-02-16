Игорь ЦЫГАНЫК: «Металлист работает в штатном режиме, изменений нет»

Журналист Игорь Цыганык считает, что ситуация вокруг президента «Металлиста» Александра Ярославского пока не влияет на работу клуба.

Одна из машин кортежа Ярославского сбила человека. Сам Ярославский выехал в Великобританию, но возможное судебное преследование сейчас не сказывается на работе «Металлиста».

«Металлист» работает в штатном режиме, пока никаких изменений нет. Команда готовится к матчу Кубка Украины против «Зари».

«В клубе все спокойно, идет подготовка к возобновлению матчей. Большие ожидания от матча с «Зарей». А что касается ДТП, то нужно ждать. Все должно быть по закону», - сказал Цыганык.