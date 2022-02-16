ФОТО. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона

«Эвертон» опубликовал снимки с тренировки от 16 февраля.
Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко вернулся в общую группу. Ранее у него был положительный результат на коронавирус, из-за чего он не играл в матчах с «Ньюкаслом» и «Лидсом».
Следующий матч «Эвертон» сыграет 19 февраля против «Саутгемптона» в рамках 26 тура АПЛ.
Источник — ФК Эвертон
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