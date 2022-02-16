В четверг, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором каталонская «Барселона» примет итальянский «Наполи».
Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
«Барселона» — «Наполи». Прогноз и анонс на матч Лиги Европы.
В прямом эфире поединок «Барселона» — «Наполи» покажет медиасервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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