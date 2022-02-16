Еще одна чешка. Известна соперница Ястремской в 1/4 финала в Дубае

Даяна будет сражаться за путевку в полуфинал против Маркеты Вондроушовой

  • 16.02.2022 17:32
  • 1213 просмотров
  • 1 комментарий
Еще одна чешка. Известна соперница Ястремской в 1/4 финала в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№38 WTA) выиграла матч второго круга в рамках соревнований WTA 500 в Дубае, легко одолев россиянку Варвару Грачеву (№80 WTA).
 
Таким образом, Вондроушова вышла в четвертьфинал, где сразится против украинки Даяны Ястремской, обыгравшей Барбору Крейчикову.
 
Дубай. Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Варвара Грачева (Россия) – 6:2, 6:0
 
Ранее девушки играли дважды еще на турнирах ITF, счет равный. Маркета выиграла три последних встречи у представительниц Украины, проиграв до этого пять матчей подряд.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 16.02.2022 18:12
    +2
    Даяна, ты обязана отомстить за Элину, мы все в тебя верим вперёд.
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