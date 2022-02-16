Еще одна чешка. Известна соперница Ястремской в 1/4 финала в Дубае

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№38 WTA) выиграла матч второго круга в рамках соревнований WTA 500 в Дубае, легко одолев россиянку Варвару Грачеву (№80 WTA).
Таким образом, Вондроушова вышла в четвертьфинал, где сразится против украинки Даяны Ястремской, обыгравшей Барбору Крейчикову.
Дубай. Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Варвара Грачева (Россия) – 6:2, 6:0
Ранее девушки играли дважды еще на турнирах ITF, счет равный. Маркета выиграла три последних встречи у представительниц Украины, проиграв до этого пять матчей подряд.
Источник — Sport.ua
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