Еще одна чешка. Известна соперница Ястремской в 1/4 финала в Дубае

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№38 WTA) выиграла матч второго круга в рамках соревнований WTA 500 в Дубае, легко одолев россиянку Варвару Грачеву (№80 WTA).



Таким образом, Вондроушова вышла в четвертьфинал, где сразится против украинки Даяны Ястремской, обыгравшей Барбору Крейчикову.



Дубай. Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Варвара Грачева (Россия) – 6:2, 6:0



Ранее девушки играли дважды еще на турнирах ITF, счет равный. Маркета выиграла три последних встречи у представительниц Украины, проиграв до этого пять матчей подряд.