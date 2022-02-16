ВИДЕО. ХАВИ: «Нас ждет матч уровня Лиги чемпионов»

В четверг наступает время для старта плей-офф в Лиге Европы. Этот турнир, конечно, котируется ниже, чем Лига чемпионов. Но тут есть тоже статусные пары. Явно выделяется пара «Барселона» – «Наполи».
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави Эрнандеса перед матчем 1/16 Лиги Европы «Барселона» – «Наполи».
Источник — Sport.ua
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