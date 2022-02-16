ВИДЕО. ХАВИ: «Нас ждет матч уровня Лиги чемпионов»

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

  • 16.02.2022 16:41
  • 904 просмотра
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ВИДЕО. ХАВИ: «Нас ждет матч уровня Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

В четверг наступает время для старта плей-офф в Лиге Европы. Этот турнир, конечно, котируется ниже, чем Лига чемпионов. Но тут есть тоже статусные пары. Явно выделяется пара «Барселона» – «Наполи».

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави Эрнандеса перед матчем 1/16 Лиги Европы «Барселона» – «Наполи».

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Источник — Sport.ua

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