ВИДЕО. Френки Де Йонг и Нико Гонсалес участвуют в 7 секунд челлендже

Совсем скоро состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них мы увидим нетипичную пару для этого турнира. «Барселона» встретится с «Наполи». Вывеска, достойная плей-офф Лиги чемпионов.

В сегодняшнем ролике вы увидите тематический выпуск 7 секунд челленджа при участии игроков «Барселоны» Френки Де Йонга и Нико Гонсалеса.