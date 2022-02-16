Ваншельбойм выиграл первый матч в сезоне

Эрик стартовал с победы на соревнованиях в Канберре

  • 16.02.2022 15:38
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Ваншельбойм выиграл первый матч в сезоне
© ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стартовал с победы на 25-тысячнике в Канберре.
 
В первом круге украинец, посеянный под четвёртым номером, обыграл местного спортсмена Тома Эванса, которому организаторы выдали уайлд-кард.
 
Канберра. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Том Эванс (Австралия) – 6:1, 7:5
 
В следующем раунде Ваншельбойм сразится с еще одним австралийцем Аароном Эддисоном.

Ваншельбойм начал сезон с поражения в Австралии
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Источник — Sport.ua

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