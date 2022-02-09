Ваншельбойм начал сезон с поражения в Австралии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не смог выиграть стартовый матч на 25-тысячнике ITF в Канберре.
В матче первого круга украинец, посеянный под четвертым номером, проиграл местному теннисисту Филипу Секуличу.
Канберра. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Филип Секулич (Австралия) – 6:7(2), 5:7
Отметим, что это был первый матч Эрика в текущем сезоне.
Источник — Sport.ua
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