Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Месси очень хотел забить Реалу»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился эмоциями от матча 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» (1:0).
«Мы все получили просто фантастические эмоции, увидели матч двух команд самого высокого уровня. И тренеры шикарные, и игроки продемонстрировали современный футбол. Мне ПСЖ понравился больше, они были более активными и создали больше моментов. Французский клуб заслужил на победу.
Некоторые удивились тому, что пенальти в этом матче пробивал Месси. Здесь нужно понимать то, что он — воспитанник «Барселоны», и ему очень хотелось забить «Реалу». Мы все знаем о вечном противостоянии этих клубов.
Я благодарен и ПСЖ, и «Реалу» за такой замечательный матч. Мне нравятся подобные игры», — сказал Грозный.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.