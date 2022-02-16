Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Месси очень хотел забить Реалу»

Специалист подвел итоги победы ПСЖ над мадридским клубом (1:0)

  • 16.02.2022 14:08
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  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Месси очень хотел забить Реалу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился эмоциями от матча 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» (1:0).

«Мы все получили просто фантастические эмоции, увидели матч двух команд самого высокого уровня. И тренеры шикарные, и игроки продемонстрировали современный футбол. Мне ПСЖ понравился больше, они были более активными и создали больше моментов. Французский клуб заслужил на победу.

Некоторые удивились тому, что пенальти в этом матче пробивал Месси. Здесь нужно понимать то, что он — воспитанник «Барселоны», и ему очень хотелось забить «Реалу». Мы все знаем о вечном противостоянии этих клубов.

Я благодарен и ПСЖ, и «Реалу» за такой замечательный матч. Мне нравятся подобные игры», — сказал Грозный.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Милан Милан, 16.02.2022 14:14
    +1
    Присутствие Месси на поле только ослабляет ПСЖ, я так говорил с самого начала.
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