НЕЙМАР: «Я вернулся! Какое счастье снова помогать команде»

Бразильский форвард ПСЖ принял участие в поединке против «Реала» (1:0)

  • 16.02.2022 11:29
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НЕЙМАР: «Я вернулся! Какое счастье снова помогать команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский бомбардир ПСЖ Неймар восстановился после травмы и принял участи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:0).

Неймар вышел на поле на 73 минуте встречи вместо Ди Марии.

«Я вернулся! Какое счастье снова играть и помогать товарищам по команде… Прекрасная победа!!!», — написал Неймар после матча.

В текущем сезоне бразилец провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Instagram

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