Огнен ВУКОЕВИЧ: «У Яцыка и Бражко большие перспективы в Динамо»

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич прокомментировал победу в спарринге над «Кайратом» (4:0):

- Огнен, с победой! Матч закончился, но тренировка, как мы видим, только начинается?

- Да, у нас такая программа. Игроки, которые провели на поле 30 минут, после матча дополнительно занимаются 45 минут, чтобы у каждого исполнителя была равномерная физическая нагрузка. До чемпионата осталось 10 дней, поэтому хочется, чтобы каждый футболист был в игровом тонусе. Тренировочная программа у нас тяжелая, но ближе к возобновлению чемпионата будем делать акцент на тактические упражнения и автоматизм игры, которые требует Луческу.

Сегодня в игре было видно, что задачи выполнялись. Утром у нас была теория, посвященная ошибкам на сборах, чтобы они не повторялись, а наши лучшие качества – усиливались. Сегодня было много моментов и голов. Так что мы остались довольны игрой.

- Чьим решением было повременить с заменой Цыганкова, который готовился пробить штрафной – и в итоге его реализовал?

- Мистер спрашивал у Цыганкова, будет ли он выполнять штрафной. Витя пробил и забил очень красивый гол. После этого его заменили. Как я уже сказал, впереди у нас еще 10 дней подготовки, и мы будем еще больше внимания уделять стандартам. У нас много игроков, которые могут их исполнять, и мы можем использовать эти сильные стороны в чемпионате.

- За 10 дней команда проведет 5 спаррингов. Как ребята справятся с такой физической нагрузкой?

- Мистер хочет, чтобы все игроки у нас были в тонусе. Чтобы, в случае травм или болезней в команде, каждый был готов в любой момент выйти на поле. Сегодня Попов вернулся на поле после травмы, вышел на пять минут. Сыграли молодые футболисты, в том числе из команды U19, выступающей в Юношеской лиге УЕФА. Их готовность тоже важна для нас, есть моменты, которые нужно улучшать. Поэтому Луческу требует много матчей. Тренировка – это одно, а игра – совсем другое.

- Яцык, как и вы в свое время, опорный полузащитник. Даете ему какие-то личные советы?

- Даем, ему и Бражко. Говорю им о требованиях Луческу, чтобы они смотрели за движениями Сидорчука – как нужно двигаться, работать с мячом, принимать решения. Чтобы они всегда искали позицию и отбирали мячи. У Яцыка и Бражко большие перспективы в «Динамо». Думаю, они могут много лет играть на этой позиции в киевском «Динамо».

- Будет ли сложно «Динамо» U19 в матче со «Спортингом» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА?

- На этой стадии уже нет слабых команд. Мы уже играли с португальской командой – «Бенфикой». «Спортинг» – тоже сильная команда. Болеем за ребят и надеемся на их победу. Думаю, что футболисты, которые находятся в первой команде, получат здесь опыт и используют его в матчах ЮЛЧ.