КАЗЕМИРО: «Знали, что будет тяжело, потому что ПСЖ здорово давит»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от ПСЖ (0:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Хороший матч, играли две классные команды. Возможно, нам не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки. Знали, что будет тяжело, потому что ПСЖ здорово давит в нападении», — отметил Каземиро.