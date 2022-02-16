КАЗЕМИРО: «Знали, что будет тяжело, потому что ПСЖ здорово давит»

Футболист «Реала» поделился впечатлениями о поединке с парижским клубом

  • 16.02.2022 10:56
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КАЗЕМИРО: «Знали, что будет тяжело, потому что ПСЖ здорово давит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от ПСЖ (0:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Хороший матч, играли две классные команды. Возможно, нам не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки. Знали, что будет тяжело, потому что ПСЖ здорово давит в нападении», — отметил Каземиро.

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Источник — УЕФА

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