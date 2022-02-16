Остап МАРКЕВИЧ: «Мы не хотим полностью выжимать футболистов»

Наставник «Мариуполя» подвел итоги последних товарищеских матчей своей команды

  • 16.02.2022 10:34
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Остап МАРКЕВИЧ: «Мы не хотим полностью выжимать футболистов»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

«Мариуполь» победой над «Шахтером» (2:1) подвел черту под двойным игровым днем. Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал эти игры.

— «Мариуполь» провел два кряду спарринга. Вчера ваша команда уступила «Астане» (2:3), а сегодня переиграла «Шахтер» (2:1). Довольны ли Вы игрой своих подопечных в этих матчах?
— Считаю, что по одному тайму в каждой из этих игр мы сыграли очень хорошо. В двух других таймах мы также, в целом, выглядели неплохо, но есть над чем работать.

— Победа над «Шахтером», пусть и в товарищеской игре, даст молодым футболистам психологическую уверенность?
— Конечно! Любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, эти эмоции останутся в головах у наших ребят.

— В сегодняшней игре должен был принять участие Александр Драмбаев. Но за несколько минут до стартового свистка арбитра Вы заменили его на Петра Стасюка.
— Драмбаев почувствовал на разминке болевой дискомфорт. Это вынужденная замена. Возможно, сыграй Александр, то команда могла выглядеть еще лучше. Драмбаев – это скорость, мощь и опасность на левом фланге. Но ничего страшного. Это сборы. У нас в приоритете сохранить футболистов и не выжимать их полностью. Свой максимум они должны будут продемонстрировать в чемпионате.

— До первого официального матча в чемпионате против «Черноморца» осталось не так уж и много времени. Насколько, по вашему мнению, готова уже команда?
— Думаю, примерно процентов на 85 мы готовы. У нас есть еще небольшой временной гандикап. Мы за это время попытаемся достичь максимальной готовности. Это сборы и, если правильно спланировать подготовку, то все будет нормально.

— Довольны ли вы тем, как адаптируются в команде новички? Их работой на тренировках и в спаррингах?
— Безусловно! Нам нравится их работа, отношение к тренировкам и их поведение в быту.

Источник — ФК Мариуполь

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