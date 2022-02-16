Александр ЗИНЧЕНКО: «Жаждем большего!»

25-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгром «Спортинга» (5:0) на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Великолепный вечер Лиги чемпионов! Жаждем большего!», — прокомментировал Александр фото с матча.
Зинченко вышел на замену вместо Стоунза на 61-й минуте поединка.
Источник — Instagram
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