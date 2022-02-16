Серхио АГУЭРО: «Задыхаюсь, когда пытаюсь играть в футбол»

Серхио Агуэро, который завершил карьеру из-за проблем с сердцем, рассказал о своем состоянии на данный момент:

«Когда я пытаюсь играть в футбол, то задыхаюсь. Иногда думаю над тем, смогу ли когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает так, как было раньше.

Первые 15 дней были ужасными. Когда это произошло, я подумал, что ничего страшного и все будет хорошо, но когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой палате, где было множество мониторов.

Я понял, что что-то не так. И после двух дней госпитализации я уже начал нервничать».