Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мбаппе – инопланетянин»

Вчера Килиан Мбаппе своим голом принес ПСЖ победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма впечатлен игрой партнера по команде:
««Мбаппе – инопланетянин. Он делает шоу на поле и за его пределами. Исключительный игрок».
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.