Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мбаппе – инопланетянин»

Вратарь ПСЖ – о партнере по команде

  • 16.02.2022 09:47
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мбаппе – инопланетянин»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Вчера Килиан Мбаппе своим голом принес ПСЖ победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма впечатлен игрой партнера по команде:

««Мбаппе – инопланетянин. Он делает шоу на поле и за его пределами. Исключительный игрок».

Источник — Sky Sport Italia

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vital, 16.02.2022 10:20
    0
    Ну я б сказав що швидше ніндзя-черепашка
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    sergrey4, 16.02.2022 10:15
    0
    Ха-ха-ха, Месси постарел, теперь новые герои-инопланетяне.
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