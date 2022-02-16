Интер – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Ливерпуль».

«Опять еврокубки и это всегда интересно. «Интер» играл в группе D вместе с нашим «Шахтером» и финишировал вторым вслед за «Реалом». В Серии А они длительное время лидировали, но в феврале они уступили «Милану» (1:2) и расписали результативную ничью 1:1 с «Наполи». Теперь «Интер» идет вторым, отставая на одно очко от «Милана» и опережая на один балл «Наполи». Именно кто-то из этой тройки и выиграет Серию А.

На мой взгляд, «Интеру» не повезло с жеребьевкой в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл группу В со стопроцентным показателем в 18 очков. Лично я уверен, что в противостоянии двух именитых клубов дальше пройдет «Ливерпуль», так как он играет значительно организованнее, так как он быстрее во всех фазах игры, динамичнее и атлетичнее.

Лидеры атаки «Ливерпуля» Салах, Мане, Фирмино и Жота создадут большие проблемы медленной и неповоротливой обороне миланского клуба. «Ливерпуль» здорово прессингует, очень быстро и организованно действует при потере мяча, агрессивен на стандартах, очень эффективно использует фланги с последующими опережениями. Не случайно именно они вместе с «Ман Сити» борются за чемпионство АПЛ.

Конечно, у «Интера» есть свои козыри и большая группа очень квалифицированных футболистов различных сборных. И «нерадзурри» будут выглядеть достойно в обеих матчах. Но этого в играх с «Ливерпулем» очень мало, так как англичане выжимают максимум из полумомента, заставляя соперника ошибаться, а также быстрее принимают решения.

«Ливерпуль» победит в обеих встречах при всем моем уважении к чемпиону Италии», - сказал Грозный.

Матч «Интер» - «Ливерпуль» состоится 16-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.