ВИДЕО. Симоне ИНДЗАГИ: «Преимущество Ливерпуля – только на бумаге»

Главный клубный турнир возвращается после зимней паузы. В среду в Милане «Интер» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. «Интер» и «Ливерпуль» проведут матч в среду, 16 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало игры — в 22.00 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Симоне Индзаги перед первым матчем 1/8 Лиги Чемпионов «Интер» - «Ливерпуль»: