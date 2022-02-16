Рубен ДИАШ: «Не можем сказать, что это было легко»

Капитан «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (победа 5:0):

«Рады, что нам удалось реализовать созданные нами моменты. Мы забили два или три гола в начале матча, и это повлияло на ход матча.

Но мы не можем сказать, что это было легко. Голы придали нам спокойствие, но «Спортинг» показал, что у него есть сильные стороны».