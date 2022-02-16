Рубен ДИАШ: «Не можем сказать, что это было легко»

Капитан «Манчестер Сити» - о матче против «Спортинга»

  • 16.02.2022 07:25
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  • 1 комментарий
Рубен ДИАШ: «Не можем сказать, что это было легко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Капитан «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (победа 5:0):

«Рады, что нам удалось реализовать созданные нами моменты. Мы забили два или три гола в начале матча, и это повлияло на ход матча.

Но мы не можем сказать, что это было легко. Голы придали нам спокойствие, но «Спортинг» показал, что у него есть сильные стороны».

Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12, 16.02.2022 07:49
    0
    Когда он это показал?
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