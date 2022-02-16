КУРТУА: «Изучал, как Месси бьет пенальти. Я с ним игрался на линии ворот!»

Вратарь «Реала»  прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче ЛЧ

  • 16.02.2022 02:15
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КУРТУА: «Изучал, как Месси бьет пенальти. Я с ним игрался на линии ворот!»
© УЕФА

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором он взял пенальти от форварда парижан Лионеля Месси:

«Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом, и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали.

Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы. Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача.

Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся – мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится».

ВИДЕО. Как Месси не забил пенальти, 62 мин.

Источник — УЕФА

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