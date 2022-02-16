АНЧЕЛОТТИ: «Мы делали много неточных передач из-за высокого прессинга ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Нужно напористее идти вперед в ответном матче. Мы уступаем в счете и должны лучше сыграть с мячом, чего сегодня нам не хватало.
Мы не могли выйти с мячом и делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они здорово прессинговали и в этом смысле доставили нам много проблем».
Полузащитник «Реала» Каземиро отметил, чего не хватало команде:
«Хороший матч, играли две классные команды. Возможно, нам не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки. Знали, что будет тяжело, потому что «ПСЖ» здорово давит в нападении».
Источник — УЕФА
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