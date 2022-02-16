АНЧЕЛОТТИ: «Мы делали много неточных передач из-за высокого прессинга ПСЖ»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЛЧ

  • 16.02.2022 01:43
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АНЧЕЛОТТИ: «Мы делали много неточных передач из-за высокого прессинга ПСЖ»
© УЕФА. Почеттино и Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нужно напористее идти вперед в ответном матче. Мы уступаем в счете и должны лучше сыграть с мячом, чего сегодня нам не хватало.

Мы не могли выйти с мячом и делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они здорово прессинговали и в этом смысле доставили нам много проблем».

Полузащитник «Реала» Каземиро отметил, чего не хватало команде:

«Хороший матч, играли две классные команды. Возможно, нам не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки. Знали, что будет тяжело, потому что «ПСЖ» здорово давит в нападении».

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Источник — УЕФА

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