ВИДЕО. Куртуа спас Реал, отбив пенальти от Месси

Основной вратарь мадридского клуба сыграл идеально

  • 15.02.2022 23:50
  • 1955 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Куртуа спас Реал, отбив пенальти от Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ліонель Мессі

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимал «Реал» Мадрид.
 
При счете 0:0 во втором тайме Лионель Месси не смог реализовать пенальти, испанцев выручил Тибо Куртуа. Бельгиец до этого сделал еще шесть сейвов.
 
Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Матч завершился победой французского клуба 1:0. На 90+4 минуте забил Килиан Мбаппе.

Источник — MEGOGO

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    jugulator, 16.02.2022 00:01
    +5
    OKs100, 15.02.2022 23:57
    Месси как всегда. Непонятно почему его ставят в основу. Максимум он тянет выходить на 10-20 минут с лавки.
    Ты бы хоть матч смотрел. Месси вывел один на один Мбаппе в первом тайме и Неймара во втором.
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 15.02.2022 23:56
    +1
    Saar, 15.02.2022 23:52
    Бревно, зато с ЗМ.
    матч хоть смотришь чудо ? Не забил, бывает. Но игру отличную Месси выдал
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    Saar, 15.02.2022 23:52
    -1
    Бревно, зато с ЗМ.
    Ссылка
    online
    OKs100, 15.02.2022 23:57
    -3
    Месси как всегда. Непонятно почему его ставят в основу. Максимум он тянет выходить на 10-20 минут с лавки.
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    padlo95, 15.02.2022 23:55
    -4
    Saar, 15.02.2022 23:52
    Бревно, зато с ЗМ.
    В этом году опять получит
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