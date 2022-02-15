ВИДЕО. Куртуа спас Реал, отбив пенальти от Месси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимал «Реал» Мадрид.



При счете 0:0 во втором тайме Лионель Месси не смог реализовать пенальти, испанцев выручил Тибо Куртуа. Бельгиец до этого сделал еще шесть сейвов.



Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Матч завершился победой французского клуба 1:0. На 90+4 минуте забил Килиан Мбаппе.