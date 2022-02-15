Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо

Защитник киевлян вернулся в строй после операции на передней крестообразной связке

  • 15.02.2022 22:47
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Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов вышел на замену в конце контрольного матча киевлян с «Кайратом» (4:0), отыграв пять минут.
 
Таким образом, 22-летний футболист впервые за полгода сыграл за первую команду киевлян, восстановившись после травмы.
 
Отметим, что летом защитник получил травму колена, после чего перенес операцию на передней крестообразной связке. В минувшем сезоне УПЛ 22-летний Попов провел 15 матчей и забил 2 гола.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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    sahka1981, 15.02.2022 23:08
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    Отлично!
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