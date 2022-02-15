Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо

Защитник «Динамо» Денис Попов вышел на замену в конце контрольного матча киевлян с «Кайратом» (4:0), отыграв пять минут.



Таким образом, 22-летний футболист впервые за полгода сыграл за первую команду киевлян, восстановившись после травмы.



Отметим, что летом защитник получил травму колена, после чего перенес операцию на передней крестообразной связке. В минувшем сезоне УПЛ 22-летний Попов провел 15 матчей и забил 2 гола.