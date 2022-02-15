Надежда на Одессу. Известны все участницы второго круга на турнире в Дубае

Даяна Ястремская и Элина Свитолина продолжают борьбу за трофей

  • 15.02.2022 21:56
  • 867 просмотров
  • 2 комментария
Надежда на Одессу. Известны все участницы второго круга на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялись матчи первого круга основы в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом раунде Украину представляли три теннисистки, но дальше идут только две: Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Марта Костюк, к сожалению, уступили второй ракетке мира Арине Соболенко.
 
Дубай. Пары второго круга (1/8 финала)

Верхняя часть сетки

 Арина Соболенко [1] –  Петра Квитова
 Алена Остапенко –  Ига Свёнтек [6]

 Елена Габриела Русе [Q] –  Симона Халеп
 Джессика Пегула –  Онс Жабер [8]
 
Нижняя часть сетки

 Элина Свитолина [10] –  Жиль Тайхман [LL]
 Вероника Кудерметова –  Гарбинье Мугуруса [4]  

 Маркета Вондроушова [Q] –  Варвара Грачева [LL] 
 Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2]

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    batters, 15.02.2022 22:33
    +8
    Oksana Karpevych, 15.02.2022 22:31
    Переглядаю Highlights ігор Даяна- Саба 😭😭😭 Це було шикарно Даяна така грізна лапочка, так і лопнула суперницю аж три раза з трьох Аж серце щемить, як згадаю ті прямі ефіри з Аделаїди і Страсбургу Ще б завтра Крейчикову в колекцію забрала, а то програвала чешці минулого року. Ну, і, звісно, Еліні треба згадати Мадрид і лупити по корту в правильну площину Може якщо буду мріяти вголос, то воно десь і здійсниться Все цілком реально Завтра і побачимо
    Надо больше смайлов!!!
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 15.02.2022 22:31
    -7
    Переглядаю Highlights ігор Даяна- Саба 😭😭😭 Це було шикарно Даяна така грізна лапочка, так і лопнула суперницю аж три раза з трьох Аж серце щемить, як згадаю ті прямі ефіри з Аделаїди і Страсбургу Ще б завтра Крейчикову в колекцію забрала, а то програвала чешці минулого року. Ну, і, звісно, Еліні треба згадати Мадрид і лупити по корту в правильну площину Може якщо буду мріяти вголос, то воно десь і здійсниться Все цілком реально Завтра і побачимо
    Ссылка
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