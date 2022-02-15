Надежда на Одессу. Известны все участницы второго круга на турнире в Дубае

Состоялись матчи первого круга основы в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



В первом раунде Украину представляли три теннисистки, но дальше идут только две: Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Марта Костюк, к сожалению, уступили второй ракетке мира Арине Соболенко.



Дубай. Пары второго круга (1/8 финала)

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Петра Квитова

Алена Остапенко – Ига Свёнтек [6]

Елена Габриела Русе [Q] – Симона Халеп

Джессика Пегула – Онс Жабер [8]



Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [10] – Жиль Тайхман [LL]

Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугуруса [4]

Маркета Вондроушова [Q] – Варвара Грачева [LL]

Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2]