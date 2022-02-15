Надежда на Одессу. Известны все участницы второго круга на турнире в Дубае

Состоялись матчи первого круга основы в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В первом раунде Украину представляли три теннисистки, но дальше идут только две: Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Марта Костюк, к сожалению, уступили второй ракетке мира Арине Соболенко.
Дубай. Пары второго круга (1/8 финала)
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Петра Квитова
Алена Остапенко – Ига Свёнтек [6]
Елена Габриела Русе [Q] – Симона Халеп
Джессика Пегула – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [10] – Жиль Тайхман [LL]
Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугуруса [4]
Маркета Вондроушова [Q] – Варвара Грачева [LL]
Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2]
Источник — Sport.ua
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