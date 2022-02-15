Соболенко прокомментировала победу над Костюк

Теннисистка из Беларуси очень рада, что смогла выиграть встречу

  • 15.02.2022 21:30
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Соболенко прокомментировала победу над Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
«Для Костюк было плюсом, что она уже сыграла несколько матчей на этих кортах, приспособилась к этим условиям. Она играла очень хорошо, я очень много сделала для этой победы. Очень рада, что победила.
 
Восьмой гейм первого сета после шести брейков подряд был очень важным. Не знаю, когда снова найду свою подачу, но поверьте мне, что я работаю над этим очень усердно. Надеюсь, что однажды не будет больше двойных ошибок или хотя бы меньше десяти. Очень рада, что даже с такой подачей я выиграла этот поединок», – сказала Соболенко. 

Источник — Sport.ua

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