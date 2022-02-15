ВИДЕО. Двойной сейв Лунина на тренировке перед матчем с ПСЖ

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На передматчевой тренировке отличную реакцию продемонстрировал украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин, но в старте все равно выйдет бельгийский голкипер Тибо Куртуа.
🇺🇦 Двойной сейв Андрея Лунина на тренировке "Реала"! 😲#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/NEOIDfTRlL— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 15, 2022
Источник — УЕФА
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