ВИДЕО. Двойной сейв Лунина на тренировке перед матчем с ПСЖ

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На передматчевой тренировке отличную реакцию продемонстрировал украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин, но в старте все равно выйдет бельгийский голкипер Тибо Куртуа.