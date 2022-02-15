Молчанов вместе с россиянином Рублевым успешно стартовал в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно стартовал в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.



В первом раунде Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел британско-испанский тандем Джонни О'Мара / Давид Вега Эрнандес, который был посеян под четвертым номером.



Марсель. Первый круг

Денис Молчанов/Андрей Рублев – Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес – 3:6, 7:6(4), 10-6



Далее Молчанову и Рублеву предстоит сразится против победителей матча Бонзи / Оливетти – Попырин / Рид.