Молчанов вместе с россиянином Рублевым успешно стартовал в Марселе

Денис пробился во второй круг парного разряде

  • 15.02.2022 19:50
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
Молчанов вместе с россиянином Рублевым успешно стартовал в Марселе
© ФТУ. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно стартовал в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.
 
В первом раунде Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел британско-испанский тандем Джонни О'Мара / Давид Вега Эрнандес, который был посеян под четвертым номером.
 
Марсель. Первый круг
Денис Молчанов/Андрей Рублев – Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес – 3:6, 7:6(4), 10-6
 
Далее Молчанову и Рублеву предстоит сразится против победителей матча Бонзи / Оливетти – Попырин / Рид.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Azaka, 15.02.2022 20:36
    +5
    В парі з кацапом дебільним? Фу. Дно
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    Babacam, 15.02.2022 20:51
    0
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