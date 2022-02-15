В Бенфике поддержали Яремчука на фоне слухов о вторжении РФ в Украину

Руководство «Бенфики» предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы украинский легионер команды Роман Яремчук чувствовал себя комфортно и не испытывал тревоги на фоне слухов о возможном вторжении регулярной армии РФ в Украину.

Сообщается, что негативная информация по данной теме, которая попадает в мировые СМИ, не оказывает прямого вреда выступлениям Яремчука в «Бенфике».

Однако в клубе заметили обеспокоенность Яремчука и провели с ним деликатные переговоры, чтобы успокоить футболиста. В «Бенфике» готовы оказать украинцу всю необходимую помощь, в том числе и с точки зрения контактов с дипломатическими ведомствами.

Напомним, сегодня стало известно, что «Бенфику» подозревают в подкупе арбитра. Речь идет о сумме в 1,9 миллиона евро, и в случае, если подозрения правоохранителей оправдаются, лиссабонцев могут отправить в низший дивизион.