В Бенфике поддержали Яремчука на фоне слухов о вторжении РФ в Украину

В лиссабонском клубе хотят сделать все, чтобы украинец чувствовал себя комфортно

  • 15.02.2022 19:35
  • 1960 просмотров
  • 4 комментария
В Бенфике поддержали Яремчука на фоне слухов о вторжении РФ в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Бенфики» предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы украинский легионер команды Роман Яремчук чувствовал себя комфортно и не испытывал тревоги на фоне слухов о возможном вторжении регулярной армии РФ в Украину.

Сообщается, что негативная информация по данной теме, которая попадает в мировые СМИ, не оказывает прямого вреда выступлениям Яремчука в «Бенфике».

Однако в клубе заметили обеспокоенность Яремчука и провели с ним деликатные переговоры, чтобы успокоить футболиста. В «Бенфике» готовы оказать украинцу всю необходимую помощь, в том числе и с точки зрения контактов с дипломатическими ведомствами.

Напомним, сегодня стало известно, что «Бенфику» подозревают в подкупе арбитра. Речь идет о сумме в 1,9 миллиона евро, и в случае, если подозрения правоохранителей оправдаются, лиссабонцев могут отправить в низший дивизион.

Источник — A Bola

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andi Mir, 15.02.2022 19:59 (изменен)
    +3
    Если ты  падло пропустило, то оно было ещё в 14 году сука кацапская. 
    Ссылка
    andi Mir, 15.02.2022 19:38
    +2
    Так для вас данные ЦРУ и ФБР это уже сплетни??? Кто написал эту дичь? Сейчас же увольте это недоразумение.
    Ссылка
    SEPULTARA, 15.02.2022 20:04
    -1
    El_Maestro, 15.02.2022 19:43
    Больше смотри телевизор! Лошок!
    На таких как ты и расчитывают ЦРУ и ФБР...
    Когда там ждать вторжения 16го? может 16-го 2032? ЦРУ не уточнили?
    Ссылка
    online
    El_Maestro, 15.02.2022 19:43
    -9
    andi Mir, 15.02.2022 19:38
    Так для вас данные ЦРУ и ФБР это уже сплетни??? Кто написал эту дичь? Сейчас же увольте это недоразумение.
    Больше смотри телевизор! Лошок!
    На таких как ты и расчитывают ЦРУ и ФБР...
    Когда там ждать вторжения 16го? может 16-го 2032? ЦРУ не уточнили?
    Ссылка
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