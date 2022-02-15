Серьезные последствия. Бенфику могут понизить в классе за подкуп арбитра

Лиссабонская «Бенфика», цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала под подозрение в вопросе возможного подкупа арбитра.

В настоящий момент прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который, как подозревает следствие, принимал денежное вознаграждение за помощь в футбольных матчах.

В частности, в поле зрения правоохранителей попали платежи «Бенфики» на общую сумму в 1,9 миллиона евро, которые клуб производил в пользу мелкой IT-компании. Изначально предполагалось, что речь в данной ситуации может идти об отмывании денег, но впоследствии в поле зрения полиции и прокуратуры попал Бруну Пайшау.

Ныне следствие предполагает, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от «Бенфики». Бывший судья подобные обвинения отбрасывает, заявляя, что имеет место банальное совпадение, так как он якобы оказывал услуги указанной IT-компании, правда, их характер не раскрывается.

В настоящий момент под подозрением находятся три матча «Бенфики», на которых небезупречно отработал Пайшау. Два поединка состоялись в 2014 году, еще один – в 2019-м.

По данным rtp.pt, если вопрос получения взятки Бруну Пайшау от «Бенфики» будет доказан, то лиссабонскому клубу грозит исключение из высшего дивизиона и понижение в классе.

Бруну Пайшау завершил карьеру арбитра в мае минувшего года. С 2004-го он был рефери международной категории.