Серьезные последствия. Бенфику могут понизить в классе за подкуп арбитра

У клуба Романа Яремчука огромные неприятности…

  • 15.02.2022 19:19
  • 4301 просмотр
  • 24 комментария
Серьезные последствия. Бенфику могут понизить в классе за подкуп арбитра
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика», цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала под подозрение в вопросе возможного подкупа арбитра.

В настоящий момент прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который, как подозревает следствие, принимал денежное вознаграждение за помощь в футбольных матчах.

В частности, в поле зрения правоохранителей попали платежи «Бенфики» на общую сумму в 1,9 миллиона евро, которые клуб производил в пользу мелкой IT-компании. Изначально предполагалось, что речь в данной ситуации может идти об отмывании денег, но впоследствии в поле зрения полиции и прокуратуры попал Бруну Пайшау.

Ныне следствие предполагает, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от «Бенфики». Бывший судья подобные обвинения отбрасывает, заявляя, что имеет место банальное совпадение, так как он якобы оказывал услуги указанной IT-компании, правда, их характер не раскрывается.

В настоящий момент под подозрением находятся три матча «Бенфики», на которых небезупречно отработал Пайшау. Два поединка состоялись в 2014 году, еще один – в 2019-м.

По данным rtp.pt, если вопрос получения взятки Бруну Пайшау от «Бенфики» будет доказан, то лиссабонскому клубу грозит исключение из высшего дивизиона и понижение в классе.

Бруну Пайшау завершил карьеру арбитра в мае минувшего года. С 2004-го он был рефери международной категории.

Источник — A Bola

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Kak Tak, 15.02.2022 20:17 (изменен)
    +5
    Funnycat--, 15.02.2022 20:15
    С Динамо история получила своё логическое разрешение
    А вот шахтер , за вакса , пока ещё не ответил !
    Или за Дамира который рассказывает судьям как им судить
    Бот дешёвый ,тебя каждый на сайте унижает.Как так ?
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 20:18
    +3
    Funnycat--, 15.02.2022 20:15
    С Динамо история получила своё логическое разрешение
    А вот шахтер , за вакса , пока ещё не ответил !
    Или за Дамира который рассказывает судьям как им судить
    Логическое завершение? Ето когда высшие чины поехали улаживать этот позор? Не смеши! А этот Вакс и тд и тп это всего лишь твои фантазии без малейших доказательств!
    Ссылка
    Cartman, 15.02.2022 20:13
    +3
    Бенфике надо в УПЛ заявится тут такие дела приветствуются (правда по слухам ) . А у Динамо вообще зашквар на всю Европу с шубами .
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 20:03
    +3
    Kak Tak, 15.02.2022 19:47
    Почему динамо ещё не первой лиге ?Как так ?
    Шубы не считаются
    Ссылка
    AntiDinamoAnti, 15.02.2022 19:52
    +3
    Kak Tak, 15.02.2022 19:47
    Почему динамо ещё не первой лиге ?Как так ?
    потому что суркис лучший друг медведчука
    Ссылка
    online
    Kak Tak, 15.02.2022 19:47
    +2
    Почему динамо ещё не первой лиге ?Как так ?
    Ссылка
    Face Control, 15.02.2022 20:28
    +1
    Funnycat--, 15.02.2022 20:27
    Почему тебя банят по 10 раз в день , а твои комментарии удаляют ?
    Меня? Меня вчера впервые за два месяца забанили ровно на ТРИ дня, а вот тебя почти каждый день, как раз сейчас над этим работаю.
    Ссылка
    Face Control, 15.02.2022 20:27 (изменен)
    +1
    Funnycat--, 15.02.2022 20:26
    Ахахахаха высшие чины улаживать подкуп судьи ? Много знаешь ещё случаев когда уладили ?
    Вакса - вся Украина видела, да он и сам признался что придумал удаление Гармаша
    Ничего , и шахтёр когда то предстанет перед справедливым судом за подкуп арбитров
    Как тебе ваш автобусный матч с Александрией и тот самый «пенальти»? Ты рада тому матчу?
    Ссылка
    Alex Wel, 15.02.2022 20:21
    +1
    axylinam, 15.02.2022 19:34
    В нашем футболе, если следовать этому принципу- в классе нужно понизить всю высшую, первую и вторую лиги, а Шахтёр и Динамо вообще расформировать
    1000 % +
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 15.02.2022 20:18
    +1
    Дырнама уже бы лет 20 как не было бы в УПЛ, если бы в Украине за такое понижали клуб
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 20:09
    +1
    Funnycat--, 15.02.2022 20:03
    Когда уже у нас доберутся до шахтёра , который более 20 лет работает с судьями ?
    Твои фантазии ни кого не интересуют! Другое дело с шубами где на горячем поймали. Почему не кричишь что нужно понизить динамо?
    Ссылка
    AntiDinamoAnti, 15.02.2022 19:40
    +1
    Суркіс вийшов з чату
    Ссылка
    axylinam, 15.02.2022 19:34
    +1
    В нашем футболе, если следовать этому принципу- в классе нужно понизить всю высшую, первую и вторую лиги, а Шахтёр и Динамо вообще расформировать
    Ссылка
    Face Control, 15.02.2022 20:29
    0
    Funnycat--, 15.02.2022 20:27
    Все донецкие боты возбудились
    Не зря говорится что на воре и шапка горит , тут не горит , а прямо полыхает
    Люблю над тобой работать солнышко, жди.
    Ссылка
    Face Control, 15.02.2022 20:23
    0
    Автобусники из Кипра раз в пять летние всегда это делают, и чо?
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 15.02.2022 20:18
    0
    Cartman, 15.02.2022 20:13
    Бенфике надо в УПЛ заявится тут такие дела приветствуются (правда по слухам ) . А у Динамо вообще зашквар на всю Европу с шубами .
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 15.02.2022 20:27
    -2
    Face Control, 15.02.2022 20:23
    Автобусники из Кипра раз в пять летние всегда это делают, и чо?
    Почему тебя банят по 10 раз в день , а твои комментарии удаляют ?
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 15.02.2022 20:27
    -2
    Все донецкие боты возбудились
    Не зря говорится что на воре и шапка горит , тут не горит , а прямо полыхает
    Ссылка
    Алексей Голяченко, 15.02.2022 20:27
    -2
    А чего вой такой стоит от подземных ? Не понравился товарняк с арендуплем ?
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 15.02.2022 20:26
    -2
    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 20:18
    Логическое завершение? Ето когда высшие чины поехали улаживать этот позор? Не смеши! А этот Вакс и тд и тп это всего лишь твои фантазии без малейших доказательств!
    Ахахахаха высшие чины улаживать подкуп судьи ? Много знаешь ещё случаев когда уладили ?
    Вакса - вся Украина видела, да он и сам признался что придумал удаление Гармаша
    Ничего , и шахтёр когда то предстанет перед справедливым судом за подкуп арбитров
    Ссылка
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