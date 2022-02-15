Алан АУССИ: «Были другие варианты. Но я вернулся в Украину»

Новичок «Вереса» Алан Аусси, выступавший в минувшем сезоне за «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины, и как его приняли в команде Юрия Вирта.

«Вариант с «Вересом» мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.

Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину», — отметил Аусси.