Алан АУССИ: «Были другие варианты. Но я вернулся в Украину»

Новичок «Вереса» Алан Аусси, выступавший в минувшем сезоне за «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины, и как его приняли в команде Юрия Вирта.
«Вариант с «Вересом» мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.
Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину», — отметил Аусси.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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