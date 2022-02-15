Алан АУССИ: «Были другие варианты. Но я вернулся в Украину»

Футболист рассказал, почему он решил продолжить карьеру в «Вересе»

  • 15.02.2022 18:41
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Алан АУССИ: «Были другие варианты. Но я вернулся в Украину»
© ФК Верес. Алан Аусси

Новичок «Вереса» Алан Аусси, выступавший в минувшем сезоне за «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины, и как его приняли в команде Юрия Вирта.

«Вариант с «Вересом» мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.

Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину», — отметил Аусси.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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