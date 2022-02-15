Олег ШЕЛАЕВ: «Коноплянка может провести на высоком уровне еще 2-3 сезона»

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал переход 32-летнего украинского футболиста «Шахтера» Евгения Коноплянки в польскую «Краковию».

«В возрасте Коноплянки главное — игровая практика. И если у Евгения не возникнет проблем со здоровьем, то, думаю, что два-три сезона он еще сможет провести на высоком уровне, получая наслаждение от футбола.

На мой взгляд, польский элитный дивизион — не худший вариант для продолжения карьеры. Теперь очень многое зависит от самого Коноплянки. Все ждут от него скоростных проходов, эффектных голов. Все должно у Евгения получиться, он должен по максимуму воспользоваться предоставленным шансом, и тогда «Краковия» может и не стать его последней командой. Тем более, что у него контракт до конца сезона с возможной пролонгацией еще на год. Как говорят, время покажет.

Коноплянка и сам отлично понимает, что, если он проявит себя в Польше с наилучшей стороны, то и с возвращением в национальную сборную Украины задержки не будет», — считает Шелаев.

Коноплянка перешел в «Краковию» на правах свободного агента, предварительно разорвав договор с «Шахтером». Его контракт рассчитан на полгода и может быть продлен еще на сезон.