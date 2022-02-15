Источник: Игорь Суркис посетит матч Динамо с Валмиерой

Товарищеский поединок состоится в четверг, 17 февраля

  • 15.02.2022 17:20
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Источник: Игорь Суркис посетит матч Динамо с Валмиерой
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис намерен посетить товарищеский поединок киевлян с латвийской «Валмиерой», который состоится в четверг, 17 февраля.

«17 февраля на игру с латвийской «Валмиерой» планируется визит президента «Динамо» И. Суркиса», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо сыграет с латвийской Валмиерой
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Источник — Telegram

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