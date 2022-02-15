Динамо сыграет с латвийской Валмиерой

Третьим соперником киевского «Динамо» в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб «Валмиера».

Контрольная встреча с серебряным призером прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в четверг, 17 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало — в 16:00 по киевскому времени.