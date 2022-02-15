Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Малиновский попросился на волю из золотой клетки»

Бывший полузащитник «Спартака», «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал выступления 28-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту».

«Какой же голище ввалил Малиновский «Ювентусу»!!! Просто огонь! Нянчит он этот «Ювентус», как родное дитя.

Как важен в жизни правильный выбор. Так бы и катался по арендам от «Шахтера», получал хорошую зарплату… Но в какой-то момент футболист в нем запротестовал и попросился на волю из (относительно) золотой клетки. Характер, воля, вера в себя, чуток фарта — и ты уже в одной из лучших лиг мира, в одном из самых интересных клубов Европы, забиваешь голы, которыми восхищаются ценители футбола со всего света!

А деньги все равно придут. Только придут правильно, через труд и конкуренцию, а не через паспорт…», — написал Калиниченко.

Малиновский находился в системе «Шахтера» с 2006 по 2017 годы, после чего перешел в «Генк» за €2 миллиона. Летом 2019 года контракт Руслана выкупила «Аталанта» за €13,6 миллиона. Сейчас украинец оценивается в €30 миллионов.