Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Малиновский попросился на волю из золотой клетки»

Специалист восхищен украинским хавбеком «Аталанты», который вовремя ушел из «Шахтера»

  • 15.02.2022 16:37
  • 2570 просмотров
  • 1 комментарий
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Малиновский попросился на волю из золотой клетки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Спартака», «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал выступления 28-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту».

«Какой же голище ввалил Малиновский «Ювентусу»!!! Просто огонь! Нянчит он этот «Ювентус», как родное дитя.

Как важен в жизни правильный выбор. Так бы и катался по арендам от «Шахтера», получал хорошую зарплату… Но в какой-то момент футболист в нем запротестовал и попросился на волю из (относительно) золотой клетки. Характер, воля, вера в себя, чуток фарта — и ты уже в одной из лучших лиг мира, в одном из самых интересных клубов Европы, забиваешь голы, которыми восхищаются ценители футбола со всего света!

А деньги все равно придут. Только придут правильно, через труд и конкуренцию, а не через паспорт…», — написал Калиниченко.

Малиновский находился в системе «Шахтера» с 2006 по 2017 годы, после чего перешел в «Генк» за €2 миллиона. Летом 2019 года контракт Руслана выкупила «Аталанта» за €13,6 миллиона. Сейчас украинец оценивается в €30 миллионов.

Источник — Telegram

(20 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2, 15.02.2022 17:00
    +2
    30 шо-то мало думаю 40-45 сейчас такой чел креотивный должен стоить - уже обкатаный на топ уровне.
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