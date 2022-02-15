Гармаш и Цыганков выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Кайратом

Во вторник, 15 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Кайратом» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Кайрат».
Источник — ФК Динамо Киев
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