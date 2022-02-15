Гармаш и Цыганков выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Кайратом

Товарищеский поединок состоится 15 февраля в 16:00

  • 15.02.2022 15:33
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Гармаш и Цыганков выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Кайратом
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Во вторник, 15 февраля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Кайратом» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан — Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Кайрат».

Источник — ФК Динамо Киев

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