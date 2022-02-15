СВИТОЛИНА: «Сложно играть против соперницы, с которой раньше не играла»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Майяр Шериф из Египта в первом круге турнира WTA 500 в Дубае.

«Всегда сложно играть против соперницы, с которой ты раньше не играла. Я ожидала непростой битвы, с обилием затяжных розыгрышей. Мы разыграли много красивых очков, это был хороший матч.

Я знала, что она будет сражаться до самого конца. Шериф – боец, поэтому я должна была быть к этому готовой. Я старалась настраиваться на каждый гейм и играть максимально хорошо. И в конце я сыграла несколько хороших геймов.

Всегда очень трепетно отношусь к выступлению в Дубае, с этими кортами у меня связано столько теплых воспоминаний. Каждый раз, когда есть возможность выступить здесь, я наслаждаюсь каждой минутой и стараюсь показать свой максимум», – сказала Свитолина.