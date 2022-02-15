СВИТОЛИНА: «Сложно играть против соперницы, с которой раньше не играла»

Украинская теннисистка – о победе над Майяр Шериф

  • 15.02.2022 14:23
  • 657 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Сложно играть против соперницы, с которой раньше не играла»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Майяр Шериф из Египта в первом круге турнира WTA 500 в Дубае.

«Всегда сложно играть против соперницы, с которой ты раньше не играла. Я ожидала непростой битвы, с обилием затяжных розыгрышей. Мы разыграли много красивых очков, это был хороший матч.

Я знала, что она будет сражаться до самого конца. Шериф – боец, поэтому я должна была быть к этому готовой. Я старалась настраиваться на каждый гейм и играть максимально хорошо. И в конце я сыграла несколько хороших геймов.

Всегда очень трепетно отношусь к выступлению в Дубае, с этими кортами у меня связано столько теплых воспоминаний. Каждый раз, когда есть возможность выступить здесь, я наслаждаюсь каждой минутой и стараюсь показать свой максимум», – сказала Свитолина.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 15.02.2022 14:44
    +1
    Крайне бестолковая соперница была с минимумом умений.
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