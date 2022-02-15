ЛУЧЕСКУ: «Я был в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я не боюсь»

Наставник «Динамо» вернется с командой в Украину

  • 15.02.2022 14:09
  • 2379 просмотров
  • 8 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Я был в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я не боюсь»
© webaslan.com. Мирча Луческу

Главный тренер Динамо Мирча Луческу опроверг слухи румынской и турецкой прессы о боязни специалиста вернуться в Украину из-за информации об угрозе со стороны России.

СМИ писали, что Луческу отказался ехать в Украину из-за боязни оказаться в эпицентре возможного вторжения, но 76-летний тренер заявил, что это все вздор прессы и он с командой будет до конца:

«Я буду играть со своей командой по всей Украине. Я был во главе «Шахтера» в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я никого не боюсь.

Киевское «Динамо» покинет Анталию и вернется в Украину. О том, чтобы не уехать, речи не идет. Команда вернется в Киев, когда завершит подготовку к сезону», – сказал Луческу.

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Источник — FanDay

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv, 15.02.2022 14:17
    +13
    Респект!
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    online
    sergio_terry, 15.02.2022 14:39
    +6
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 15.02.2022 14:14
    динамо Кипр уже никогда не отмоется от позора ,после того как не доехало в украинский Мариуполь
    Позор на все века для них
    Иногда дай пальцам и рукам отдыхать, а то явно не головой думал когда такое писал...
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    euro2012_za_2012euro, 15.02.2022 14:43
    +5
    Молодец!
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    potemkin78, 15.02.2022 14:46
    +1
    Я був на чолі «Шахтаря» у Донецьку до останнього моменту у 2014 році. - а потом явился мордор и пришлось ХК Донбассу, Шахтёру, Олимпику, Стали и многим другим резко телепортироватся
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    Panama2830, 15.02.2022 15:53
    0
    Ось, даним вчинком все і сказано… можливо було це не пояснювати публічно, а просто повернутися в Україну… і даного вчинку було б достатньо гідної, і не на словах мужньої людини і мудрого тренера. Ось де справжній патріотизм людини, громадянина іншої держави. А то, оця бидлота, що вже наклавши повні памперси, втікали з держави…, а ще не так давно ходили у вишиванках і кричали на усіх ефірах «Украіна понад усе». Ось видно хто є хто…. Одного не розумію, для чого Президент держави кликав їх повернутися…
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    online
    DidOk, 15.02.2022 15:47
    0
    Молодець дідок
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    online
    GloryUkraine, 15.02.2022 15:19
    -4
    Тільки Луческу промовчав про те, що гарантом його безпеки був Ахметов.
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    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 15.02.2022 14:14
    -18
    динамо Кипр уже никогда не отмоется от позора ,после того как не доехало в украинский Мариуполь
    Позор на все века для них
    Ссылка
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