ЛУЧЕСКУ: «Я был в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я не боюсь»

Главный тренер Динамо Мирча Луческу опроверг слухи румынской и турецкой прессы о боязни специалиста вернуться в Украину из-за информации об угрозе со стороны России.
СМИ писали, что Луческу отказался ехать в Украину из-за боязни оказаться в эпицентре возможного вторжения, но 76-летний тренер заявил, что это все вздор прессы и он с командой будет до конца:
«Я буду играть со своей командой по всей Украине. Я был во главе «Шахтера» в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я никого не боюсь.
Киевское «Динамо» покинет Анталию и вернется в Украину. О том, чтобы не уехать, речи не идет. Команда вернется в Киев, когда завершит подготовку к сезону», – сказал Луческу.
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Источник — FanDay
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