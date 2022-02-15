Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бэйл не проявлял неуважение к команде»

Наставник «Реала» - о поведении Гарета Бэйла

  • 15.02.2022 09:58
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бэйл не проявлял неуважение к команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча против ПСЖ рассказал о поведении Гарета Бэйла:

«Бэйл не проявлял неуважение к своим партнерам по команде. Он хорошо тренируется и работает как профессионал.

Он хочет закончить здесь так, как этого заслуживает, потому что он помог нам выиграть Лигу чемпионов и сделал много важных вещей. Думаю, хорошее завершение здесь будет положительным для его карьеры».

Контракт Бэйла с «Реал» истекает в конце нынешнего сезона. В нынешней кампании на счету 32-летнего валлийца 1 гола в 4 матчах Ла Лиги.

Источник — Marca

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